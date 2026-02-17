il suo nome entra nella storia del territorio

Luca Rossi ha conquistato una medaglia importante, portando grande orgoglio alla sua comunità. La vittoria nasce dall’impegno e dalla determinazione di un giovane atleta locale, che ha superato numerosi ostacoli per arrivare sul podio. La gente del paese si raduna ora per festeggiare, ricordando le lunghe ore di allenamento e il sostegno di amici e familiari.

Un’intera comunità col fiato sospeso poi la gioia per una medaglia che va molto al di là del lato esclusivamente sportivo. Stefano Muzzarelli, sindaco di Fanano è raggiante nel commentare il bronzo di Flora Tabanelli: "Questa medaglia dà una sensazione straordinaria – le parole del primo cittadino –. Una medaglia di un’atleta olimpica del nostro territorio non era mai accaduto, è la prima per il comprensorio del Monte Cimone. Una grande soddisfazione per tutta la comunità. Complimenti a Flora, a Miro e a tutta la famiglia. Se credevamo in un risultato del genere? Assolutamente sì, è una fuoriclasse e riesce ad allenarsi con grande facilità e a fare salti incredibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Vespa Club di Pontedera si aggiudica per la prima volta il titolo di campioni regionali nel Campionato turistico 2025.

Il II municipio vede l’ingresso di Italia Viva nella maggioranza, come annunciato dal consigliere Marco Dolfi durante il consiglio del 20 gennaio, insieme al collega Aldo Stevanin del gruppo misto.

