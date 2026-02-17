Il sindaco Palmisano in ripresa dopo il malore | la vicinanza dal mondo della politica
Il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, si riprende dopo aver accusato un malore che lo aveva colpito mentre partecipava a un evento pubblico. Il primo cittadino è stato portato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, dove si trova ancora sotto osservazione. La notizia ha suscitato la vicinanza di molti cittadini e rappresentanti politici, preoccupati per le sue condizioni.
Il primo cittadino di Ceglie Messapica, ricoverato presso l'ospedale Perrino, ha trascorso una notte tranquilla. Numerosi i messaggi di sostegno ricevuti CEGLIE MESSAPICA – Sono in miglioramento le condizioni di Angelo Palmisano. Il sindaco di Ceglie Messapica è ancora ricoverato presso l'ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato trasportato nella tarda mattinata di ieri (lunedì 16 febbraio) a seguito di un malore accusato mentre svolgeva le sue mansioni amministrative, nel municipio. È stato un suo collaboratore a dare l'allarme. Il primo cittadino, da quanto appreso, ha passato una notte tranquilla.🔗 Leggi su Brindisireport.it
