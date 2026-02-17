Il sindacato dei giudici rischia la bancarotta

Il sindacato dei giudici sta attraversando una crisi finanziaria grave, causata dalla mancanza di fondi e da pagamenti sospesi. Il ministero ha chiesto chiarimenti, su incarico di Forza Italia, su chi finanzia il comitato del No. Tuttavia, il sindacato si rifiuta di fornire dettagli e si appella alla solidarietà della sinistra.

Il ministero, su richiesta di Fi, chiede trasparenza su chi paga il comitato del No. Il sindacato fa muro, coperto dalla sinistra. Bilanci non pubblicati e finanziatori anonimi. L'Associazione nazionale magistrati, il sindacato delle toghe, non brilla per trasparenza. E per questo è finita nel mirino del governo a causa della raccolta fondi del comitato «Giusto dire no», che è una sorta di costola dell'Anm e sostiene la campagna referendaria. Sul suo sito è possibile fare donazioni da 10-20-50-100 euro dichiarando di «non ricoprire attualmente incarichi politici e di partecipare alla donazione in qualità di privato cittadino» e di avere preso visione dell'informativa sulla privacy.