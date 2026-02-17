Lula non ha ancora commentato l’accordo tra Argentina e Stati Uniti firmato il 5 febbraio a Washington, temendo che possa danneggiare le relazioni con il Brasile. Il governo brasiliano sta valutando attentamente le implicazioni di questa intesa, che potrebbe influenzare il commercio regionale. Intanto, funzionari di Brasília hanno chiesto di monitorare da vicino le eventuali conseguenze sull’economia del paese.

L'inflazione americana è più bassa delle attese. Buone notizie per Warsh Il governo brasiliano sta esaminando con discrezione l’accordo commerciale firmato il 5 febbraio a Washington da Stati Uniti e Argentina perché teme che possa entrare in conflitto con le regole del Mercosur, l’unione doganale che riunisce, oltre a Brasile e Argentina, anche Paraguay e Uruguay. Per ora si tratta solo di una revisione tecnica, ma se dovesse emergere una violazione formale, il dossier potrebbe finire sul tavolo del Consiglio del Mercosur. Il punto di frizione è la decisione 3200 del Consiglio del mercato comune, che impegna i membri a negoziare insieme con paesi terzi quando si concedono preferenze tariffarie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il silenzio di Lula sull’accordo Argentina–Usa e i limiti del Mercosur

Lula e Meloni hanno avuto un colloquio telefonico, segnando un momento importante nelle relazioni tra Italia e Brasile.

L'Europa si trova sotto crescente pressione per finalizzare l'accordo con il Mercosur, il blocco commerciale sudamericano.

