Tiziana Petrelli racconta di come una laurea abbia portato una zia e sua nipote in Africa, un viaggio deciso dopo aver raccolto decine di scatole di vestiti e materiali scolastici. Partite da Fano, le due donne hanno portato aiuti concreti e un forte legame tra loro, trasformando il regalo di laurea in un gesto di solidarietà. La scena si è svolta tra sorrisi e valigie piene, mentre si preparavano a consegnare tutto ai bambini di un villaggio sperduto.

di Tiziana Petrelli È partita da Fano con quattro valigie piene di doni. E un bagaglio umano ancora più grande. Anna Maria Montefusco, 48 anni, salentina di nascita e fanese d’adozione, impiegata in un negozio della grande distribuzione cittadina, vicepresidente della Proloco Fanum Fortunae, donna generosa e sensibile che al volontariato sano ha dedicato la vita, ha deciso di attraversare il mare e raggiungere la Costa d’Avorio. Destinazione: Anyama, una cinquantina di chilometri verso nord dalla capitale, nel cuore rosso della terra africana. Il gancio è partito da casa. È stata infatti l’ Opera Don Orione di Fano – Casa Serena – a indicare la strada, a mettere in contatto, a costruire quel ponte invisibile tra l’Adriatico e l’Africa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il regalo di laurea? È l’Africa. Zia e nipote insieme in missione

