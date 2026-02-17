Il regalo di laurea? È l’Africa Zia e nipote insieme in missione
Tiziana Petrelli racconta di come una laurea abbia portato una zia e sua nipote in Africa, un viaggio deciso dopo aver raccolto decine di scatole di vestiti e materiali scolastici. Partite da Fano, le due donne hanno portato aiuti concreti e un forte legame tra loro, trasformando il regalo di laurea in un gesto di solidarietà. La scena si è svolta tra sorrisi e valigie piene, mentre si preparavano a consegnare tutto ai bambini di un villaggio sperduto.
di Tiziana Petrelli È partita da Fano con quattro valigie piene di doni. E un bagaglio umano ancora più grande. Anna Maria Montefusco, 48 anni, salentina di nascita e fanese d’adozione, impiegata in un negozio della grande distribuzione cittadina, vicepresidente della Proloco Fanum Fortunae, donna generosa e sensibile che al volontariato sano ha dedicato la vita, ha deciso di attraversare il mare e raggiungere la Costa d’Avorio. Destinazione: Anyama, una cinquantina di chilometri verso nord dalla capitale, nel cuore rosso della terra africana. Il gancio è partito da casa. È stata infatti l’ Opera Don Orione di Fano – Casa Serena – a indicare la strada, a mettere in contatto, a costruire quel ponte invisibile tra l’Adriatico e l’Africa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Delitto di Chiesanuova, condannato a 14 anni il nipote che uccise la zia
È stata condannata a 14 anni Mattia Scutti, il nipote che ha ucciso la zia Laura Frosecchi nel negozio di alimentari a Chiesanuova.
Prosciuga il conto della zia invalida, sequestro di oltre un milione di euro alla nipote
La polizia ha sequestrato oltre un milione di euro a una donna di Dalmine accusata di aver prosciugato il conto di sua zia, invalida al 100%.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il regalo di laurea? È l’Africa. Zia e nipote insieme in missione; Non fiori ma mazzi di banconote: in Kenya (e non solo) il regalo di San Valentino è in contanti; C'è posta per te, Luca Argentero aiuta Elisa a dire grazie a sua sorella; A C'è Posta per Te, Luca Argentero fa un regalo particolare a Clara: La produzione non sarà felice.
Idee per regali di laurea: hai mai pensato a… un’esperienza?Regali laurea: una di quelle espressioni che iniziano a ronzare nella testa appena arriva l’invito a una discussione di tesi. Ma cosa si regala a una laurea? La verità è che non esiste una risposta ... blitzquotidiano.it
Dal Tfr al riscatto della laurea, in manovra il regalo ai fondi pensione privatiAlmeno ora è chiara a tutti una delle missioni della quarta manovra del governo Meloni: spingere i risparmi dei lavoratori italiani verso i fondi pensione privati. Con gli ultimi emendamenti alla ... ilfattoquotidiano.it
Il lato bello di fare l’host #africa #regalo #accadeoggi - facebook.com facebook