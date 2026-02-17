Il rapper Ray J si esibisce con gli occhi sanguinanti | disse che i medici gli avevano dato pochi mesi di vita

Ray J ha mostrato gli occhi rossi e apparentemente sanguinanti durante un concerto, dopo aver dichiarato di avere pochi mesi di vita a causa di una grave malattia cardiaca diagnosticata di recente. La scena ha lasciato il pubblico senza parole, mentre il rapper ha spiegato che i medici gli hanno dato questa diagnosi difficile da affrontare. Qualcuno ha notato che le sue espressioni e il suo atteggiamento sembravano più deboli del solito, aggiungendo un ulteriore peso alla sua testimonianza.

Ray J si esibisce con presunte lacrime di sangue dopo aver parlato della sua grave malattia cardiaca. Il cantante, che aveva detto di non avere molto da vivere, preoccupa i fan.🔗 Leggi su Fanpage.it Ray J, rapper ed ex di Kim Kardashian: «Mi restano pochi mesi di vita» Ray J, il rapper e attore americano noto per le hit come Gaspare ricorda Zuzzurro: “Sapevo che gli restavano 8 mesi di vita, era convinto che avrebbe superato la malattia” Gaspare ricorda Zuzzurro e rivela che sapeva che gli restavano otto mesi di vita. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ray J si esibisce con il sangue che colava dagli occhi dopo aver affermato di avere mesi di vita. Ray J, rapper ed ex di Kim Kardashian: «Mi restano pochi mesi di vita»L’artista e attore, nel 2007 al centro di una controversia per il sex tape con la star dei social e allora sua fidanzata, è ricoverato in ospedale: «Ho esagerato con alcol e droghe: il 2027 sarà la ... lettera43.it Il suo ultimo album, "Lunedì", parla di nostalgia, della speranza riposta in una cultura che alla fine non ci ha salvati, dell'illusione del cambiamento e del bisogno di sentirsi vivi. Il cantautore e rapper Giorgio Quarzo Guarascio, in arte Tutti Fenomeni sull'Isola de facebook