Shpendi ha segnato di nuovo, interrompendo un digiuno lungo 1010 minuti, perché il suo team, l’Empoli, doveva sbloccare il risultato. La sua rete arriva dopo più di 16 ore senza reti, tra le partite contro Bari e Reggiana, e lui stesso dedica il gol al fratello. L’attaccante ha trovato il modo di lasciare il segno in campo, regalando un momento di gioia ai tifosi azzurri.

Dal 52’ di Empoli-Bari al 72’ di Empoli-Reggiana, dopo 1010 minuti esatti Stiven Shpendi ha interrotto il proprio ‘digiuno’ dal gol. Una rete, quella di domenica scorsa, che ha permesso agli azzurri di evitare un’altra figuraccia. "Siamo un po’ rammaricati perché meritavamo la vittoria – ha esordito nel post partita –. È vero che siamo andati in svantaggio e alla fine siamo stati bravi a pareggiarla, ma è chiaro che c’è rammarico per la mancata vittoria, che era quello che volevamo e che per quello che abbiamo fatto in campo meritavamo". Un punto che comunque smuove la classifica e mantiene gli azzurri a più quattro sulla zona play-out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il protagonista. Shpendi torna al gol: "Lo dedico a mio fratello»

