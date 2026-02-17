Il problema Recanatese fragile La difesa preoccupa

La difesa della Recanatese si mostra fragile e preoccupante, subito dopo la partita ad Ostia. La squadra fatica a mantenere la solidità dietro e subisce troppi gol, rischiando di compromettere i punti pesanti in classifica. In particolare, le lacune nella linea difensiva sono evidenti e richiedono interventi immediati per migliorare la tenuta complessiva della squadra.

"Niente di nuovo sul fronte occidentale": il titolo di un celeberrimo romanzo è stata la prima cosa che ci è balzata in mente ripensando alla gara della Recanatese ad Ostia. Era azzardato poter sperare in quello che sarebbe stato un mezzo miracolo ma, in fondo, confidare nell'imprevedibilità del calcio . non costa nulla. Tutto o quasi è andato secondo le più scontate previsioni: i romani hanno "aggredito" la partita, quasi con feroce intensità, l'hanno sbloccata al 5' con Spinosa che, ricevuta palla da calcio d'angolo, ha scorrazzato indisturbato al limite dell'area prima di far partire un tracciante di destro sul quale Zagaglia poteva fare ben poco e poi l'hanno chiusa a cavallo tra il primo ed il secondo tempo.