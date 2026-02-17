il prezioso contributo di podere lovara

Podere Lovara, situato nel cuore delle Cinque Terre, è stato donato al Fai nel 2009. La fondazione utilizza questa tenuta per conservare specie rare di piante e animali che rischiano di scomparire. Recentemente, hanno iniziato a coltivare varietà antiche di olive per promuovere la tutela della biodiversità locale.

Podere Lovara è situato nel parco delle Cinque Terre ed è stato donato nel 2009 al Fai. La Fondazione sta usando questa tenuta agricola per proteggere la biodiversità, molto importante per l’ ambiente ma è in pericolo. Le api hanno un ruolo insostituibile, non solo per la produzione di miele ma soprattutto come pilastro della biodiversità. Questi preziosi animali sono in pericolo, muoiono a causa di pesticidi e prodotti agrochimici, malattie, perdita di habitat, cambiamenti climatici, stress da gestione apistica. Le api hanno anche predatori come la vespa velutina, il calabrone asiatico, e parassiti come l’acaro varroa che buca la loro corazza e così altri batteri le uccidono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea l'importanza del capitale culturale come elemento fondamentale per il rilancio di L’Aquila, ancora impegnata a superare le conseguenze del terremoto del 2009.

