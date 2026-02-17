il piano di israele per estendere il controllo e le colonie sulla cisgiordania

Il governo israeliano di Benjamin Netanyahu ha approvato due nuove misure che, secondo le autorità palestinesi, potrebbero aumentare significativamente il suo controllo sulla Cisgiordania. In pochi giorni, le decisioni hanno coinvolto l’espansione delle colonie e la gestione delle terre, provocando tensioni tra le parti coinvolte. Un dettaglio concreto riguarda la pianificazione di nuove abitazioni nei villaggi palestinesi, che potrebbe modificare gli equilibri nella regione.

Israele, nel giro di pochi giorni il governo guidato da Benjamin Netanyahu ha adottato due misure che, secondo organizzazioni israeliane e autorità palestinesi, potrebbero tradursi in un'estensione significativa del controllo israeliano su ampie porzioni della Cisgiordania. Al centro delle polemiche vi sono l'espansione di un insediamento nei pressi di Gerusalemme e la riattivazione del processo di registrazione fondiaria nell'Area C, un passaggio che potrebbe avere effetti strutturali sugli assetti territoriali. L'espansione dell'insediamento di Adam. Il ministero delle Finanze e quello delle Politiche abitative hanno firmato un accordo che prevede la costruzione di 2.

Israele ha deciso di intensificare la presenza nella Cisgiordania.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha espresso preoccupazione per le nuove misure annunciate da Israele.

