Il partito di Vannacci si struttura a Forlì | dopo l' ex vicesindaco Minutillo apre il comitato promotore locale

Roberto Vannacci ha fondato “Futuro nazionale” dopo aver lasciato la Lega, e la sua presenza si fa sentire anche a Forlì. Questa mattina, l’ex vicesindaco Minutillo ha aperto il comitato promotore locale, dando avvio alla presenza del partito nella città. Un passo che segna l’inizio di un nuovo spazio politico di destra nella zona.

Dopo l'adesione dell'ex vicesindaco e attuale consigliere comunale Daniele Mezzacapo, apppena uscito dalla Lega, è stato ufficialmente autorizzato il comitato costituente Forlì di "Futuro Nazionale Vannacci", primo a nascere nel territorio forlivese con referente Francesco Minutillo, storico esponente della destra forlivese, già segretario provinciale de La Destra e di Fratelli d'Italia di cui è stato anche membro dell'Assemblea Nazionale fino al 2020.

