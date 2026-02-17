Il partito di Vannacci si struttura a Forlì | dopo l' ex vicesindaco Minutillo apre il comitato promotore locale
Si struttura anche a Forlì “Futuro nazionale”, il partito di destra fondato da Roberto Vannacci, europarlamentare uscito da qualche settimana dalla Lega Si struttura anche a Forlì “Futuro nazionale”, il partito di destra fondato da Roberto Vannacci, europarlamentare uscito da qualche settimana dalla Lega. Dopo l'adesione dell'ex vicesindaco e attuale consigliere comunale Daniele Mezzacapo, apppena uscito dalla Lega, è stato ufficialmente autorizzato il comitato costituente Forlì di “Futuro Nazionale Vannacci”, primo a nascere nel territorio forlivese con referente Francesco Minutillo, storico esponente della destra forlivese, già segretario provinciale de La Destra e di Fratelli d’Italia di cui è stato anche membro dell’Assemblea Nazionale fino al 2020.🔗 Leggi su Forlitoday.it
L’assessora sale sul palco con Vannacci e il partito di lei si infuria: «Si dissoci immediatamente» Carmen Murru, responsabile per il Comune dei Servizi sociali in prima fila alla convention di Futuro Nazionale. L’Udc la scarica facebook