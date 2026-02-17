Il partito di Vannacci si struttura a Forlì | dopo l' ex vicesindaco Minutillo apre il comitato promotore locale

Si struttura anche a Forlì “Futuro nazionale”, il partito di destra fondato da Roberto Vannacci, europarlamentare uscito da qualche settimana dalla Lega Si struttura anche a Forlì “Futuro nazionale”, il partito di destra fondato da Roberto Vannacci, europarlamentare uscito da qualche settimana dalla Lega. Dopo l'adesione dell'ex vicesindaco e attuale consigliere comunale Daniele Mezzacapo, apppena uscito dalla Lega, è stato ufficialmente autorizzato il comitato costituente Forlì di “Futuro Nazionale Vannacci”, primo a nascere nel territorio forlivese con referente Francesco Minutillo, storico esponente della destra forlivese, già segretario provinciale de La Destra e di Fratelli d’Italia di cui è stato anche membro dell’Assemblea Nazionale fino al 2020.🔗 Leggi su Forlitoday.it

“Futuro Nazionale”, nasce il nuovo partito di Vannacci: la destra si ridisegna dopo l’uscita del Generale dalla LegaNegli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega.

