Il Parco di San Rossore taglia la Città Ecologica dall’elenco associazioni

Il Parco di San Rossore ha deciso di rimuovere l’associazione La Città Ecologica dall’elenco ufficiale delle realtà che operano nel territorio. La decisione è arrivata dopo alcune attività svolte dall’associazione che non sono state ritenute conformi alle regole del Parco. La Città Ecologica aveva organizzato una serie di incontri di sensibilizzazione senza aver ottenuto il consenso preventivo del Parco, provocando così questa esclusione.

Il Parco esclude l’associazione La Città Ecologica dall’elenco delle associazioni presenti sul territorio del Parco stesso. E l’associazione ambientalista invia una pec al presidente Lorenzo Bani per esprimere veemente protesta nei confronti di quella che non esita a definire "odiosa discriminazione politica, forse motivata dalle posizioni che essa ha assunto verso alcune scelte del Parco, in primis il Piano integrato e la base militare all’ex Cisam". La deliberazione della comunità del Parco n° 2 del 26-01-2026 ha infatti approvato l’elenco delle associazioni ambientaliste operanti sulle province di Pisa e Lucca per poi inviarlo in Regione e avviare il procedimento per l’individuazione da parte di dette associazioni di candidati alla nomina di un loro rappresentante nella Comunità del Parco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Parco di San Rossore taglia la Città Ecologica dall’elenco associazioni Abbandono di rifiuti nel parco di San Rossore: denunciato imprenditore edile Un imprenditore edile è stato denunciato per aver abbandonato rifiuti speciali nel parco regionale di San Rossore. Il Consiglio Regionale premia il dottor Luca Gorreri, da oltre 30 anni nell'Ente Parco San Rossore Il dottor Luca Gorreri, da oltre 30 anni nell’Ente Parco San Rossore, riceve oggi il riconoscimento del Consiglio Regionale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Massaciuccoli, 40 anni di Oasi Lipu; Marcia dell'Amore; L’escursione al Parco di San Rossore del Cai di Barga; Il Consiglio Regionale premia il dottor Luca Gorreri, da oltre 30 anni nell'Ente Parco San Rossore. Il Parco di San Rossore taglia la Città Ecologica dall’elenco associazioniIl Parco esclude l’associazione La Città Ecologica dall’elenco delle associazioni presenti sul territorio del Parco stesso. E l’associazione ambientalista invia una pec al presidente Lorenzo Bani per ... lanazione.it Parco di San Giuliano, gli ambientalisti non si arrendono: dopo la sconfitta al Tar, la lotta arriva al Consiglio di StatoMESTRE - Hanno perso il primo round al Tar ma ora si preparano al secondo, che si terrà al Consiglio di Stato. Continua la mobilitazione degli Amici del parco di San Giuliano che contestano il Piano ... ilgazzettino.it In Toscana il fango fa rave. E non è colpa tua. Cartello sopra la scena: “paludi arcobaleno” a San Rossore. Succede nel Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, tra Pisa e Viareggio. Tra pinete costiere e acqua ferma, gli specchi d’acqua non ri - facebook.com facebook Ponte ciclopedonale di San Rossore, montata nell’alveo dell’Arno la terza parte della passerella Nei prossimi giorni verrà montata la quarta parte, fino al completamento della travatura reticolare comune.pisa.it/Novita/Comunic… x.com