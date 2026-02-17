Il paradosso del tennis moderno | il gettone di presenza di Sinner e Alcaraz vale più del premio per il vincitore a Doha

Luca Sinner e Carlos Alcaraz hanno guadagnato di più con i gettoni di presenza rispetto al premio in denaro assegnato a Doha, perché i loro accordi di partecipazione valgono di più di una vittoria in campo. Questa situazione si ripete spesso nei tornei non obbligatori, dove le entrate derivano soprattutto dagli impegni contrattuali. In molti casi, i giocatori preferiscono accettare inviti e partecipare per rispettare gli accordi con gli sponsor, piuttosto che puntare esclusivamente alla vittoria. Questo aspetto rivela come il mondo del tennis si sia spostato oltre le racchette e i punti, entrando in una sfera

Nel tennis di oggi, soprattutto fuori dai tornei obbligatori, il vero campo di battaglia non è solo quello in cemento o in terra battuta, ma anche quello dei contratti. Doha ne è un esempio emblematico: l 'ATP 500 qatariota ha scelto di investire pesantemente sulla presenza delle sue stelle, accettando un paradosso solo apparente. Il gettone di presenza di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vale infatti più del doppio rispetto al premio destinato a chi alzerà il trofeo. Secondo quanto emerso, i due campioni avrebbero incassato circa 1,2 milioni di euro ciascuno semplicemente per scendere in campo a Doha.