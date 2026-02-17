Il Paradiso delle Signore torna il 18 febbraio su Rai 1, quando Odile decide di aiutare Ettore, mettendo da parte i suoi dubbi. La donna, influenzata dalle recenti tensioni, sceglie di offrirgli un sostegno concreto, sperando di cambiare il corso degli eventi. La scena si svolge nel negozio, dove Odile si impegna a facilitare la sua operazione.

Il Paradiso delle Signore torna il 18 febbraio su Rai 1 con una puntata in cui fiducia e sospetti si intrecciano in modo indissolubile. Ecco cosa succederà alla soap daily. Prosegue su Rai 1 l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore. Nella puntata in onda il 18 febbraio le tensioni si concentrano attorno ai fratelli Marchesi e ai sospetti sempre più forti di Umberto, mentre al grande magazzino e a Villa Guarnieri si preparano decisioni che rischiano di stravolgere gli assetti. Tra missioni all'estero, rivalità professionali e gesti dettati dal cuore, la situazione si fa ogni giorno più delicata per i protagonisti della soap daily. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 febbraio: Odile spiana la strada a Ettore

Odile si innamora di Ettore, e questa passione mette in crisi il suo rapporto con Salvatore.

#Il-Paradiso-delle Signore || Sono in tanti a chiedersi cosa nasconda davvero Ettore nel suo rapporto con Odile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.