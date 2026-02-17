Il paese della Brianza che si colora con il festival della Fiber art a uncinetto e maglia

A Lecco, nel cuore della Brianza, si svolge il festival della Fiber art a uncinetto e maglia, attirando centinaia di appassionati. La manifestazione nasce per celebrare l’arte tessile e coinvolge artigiani provenienti da tutta la regione. Nei giorni di festa, le strade si riempiono di colori vivaci e di creazioni fatte a mano, creando un’atmosfera vivace e creativa.

Torna Yarn Bombing Barzanò: per tre giorni le vie del centro saranno colorate da uno spettacolare "bombardamento di filati" C'è un comune nella Brianza lecchese che diventerà presto il paradiso degli appassionati dei lavori a uncinetto e maglia. Torna infatti per la quinta edizione di Yarn Bombing Barzanò, il festival della fiber art a uncinetto e maglia, organizzato dalla commissione cultura del Comune di Barzanò in collaborazione con la Pro Loco. Dopo il successo degli anni passati con un grande afflusso pubblico per vedere il centro paese colorato da spettacolari creazioni di ogni tipo, il nuovo atteso evento si svolgerà da venerdì 12 a domenica 14 giugno.