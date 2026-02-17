Il nuovo singolo di Fabrizio Voghera domani a Punto Radio Cascina
Fabrizio Voghera, cantante, attore e compositore, sarà ospite di Punto Radio Cascina domani alle 14 per presentare il suo nuovo singolo. La trasmissione Cartoline Digitali, condotta da Luca Doni e Alex Galli, offrirà l’occasione di ascoltare in anteprima il brano e conoscere i dettagli della sua realizzazione.
Pisa 17 febbario 2026 - E' Fabrizio Voghera, cantante, attore e compositore, il nuovo ospite di Cartoline Digitali, il programma di Luca Doni e Alex Galli in onda domani alle 14 su Punto Radio Cascina. L'artista presenterà il nuovo singolo "Quel bagliore di poesia" già disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Voghera, torinese di nascita, inizia giovanissimo la sua carriera e appena terminati gli studi si dedica totalmente alla musica e al canto facendo diventare professione ciò che più lo appassiona. Cresce musicalmente in una famiglia di artisti e fin da bambino accompagna la mamma, cantante lirica, come comparsa nei teatri d’opera appassionandosi al genere operistico che rimarrà fonte d’ispirazione per le sue composizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
