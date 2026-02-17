Giovanni Storti, membro del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ha deciso di supportare pubblicamente il fronte del “No” al referendum, senza però coinvolgere gli altri due colleghi. La sua adesione si è concretizzata con un video condiviso sui social, dove il comico si rivolge direttamente agli elettori con un messaggio deciso. Questa scelta segue l’esempio di Pif, che settimane fa aveva avviato la sua battaglia contro il referendum puntando sull’ironia, e ha suscitato molte reazioni tra gli utenti online.

Il primo fu il famosissimo, si fa per dire, Pif, il comico attore siciliano che aveva lanciato la campagna per il “No” al referendum con un video subito condiviso dal Pd. Poi arrivarono le posizioni da testimonial “compagni” dei soliti Alessandro Gassman e Monica Guerritore, ma il bello, si fa sempre per dire, doveva ancora arrivare. Dietro l’angolo c ‘era il comico Giovanni Storti, uno dei tre componenti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che ieri ha pubblicato un video ironizzando sul sorteggio dei componenti del Csm. L’ironia è sul fatto che nel Csm arrivino nomi casuali, e non quelli frutto di lottizzazione selvaggia tra le corrente della magistratura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il “No” fa davvero ridere: la sinistra si aggrappa ai comici e arruola Giovanni Storti (ma senza Aldo e Giacomo…)

Referendum, Giovanni Storti e il suo no (da ridere): “Ora estraggo gli attori del nuovo film con Aldo e Giacomo…”Giovanni Storti ha deciso di sostenere il no al referendum sulla riforma della giustizia, perché ha scelto di usare l’umorismo per esprimere il suo punto di vista.

Nel cast del film il giovane talento Alberto Paradossi e i mitici Giacomo Poretti e Giovanni Storti del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo

Ma VIENI! Ma chi SONO! dal film Tre Uomini e Una Gamba #aldogiovanniegiacomo #comicità

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.