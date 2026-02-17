Il nazionalismo americano e la reazione europea convegno con Prodi

Romano Prodi ha preso parte a un convegno a Roma martedì 17 febbraio perché il tema del nazionalismo americano e della risposta europea sta attirando molta attenzione. La discussione si svolge in un momento di crescente tensione tra le due sponde dell'Atlantico, con molte nazioni europee che cercano di definire la propria posizione. L'evento si tiene in un momento in cui le interpretazioni sul ruolo degli Stati Uniti nel mondo sono al centro dei dibattiti pubblici.

Romano Prodi – foto da sito ufficiale romanoprodi.it ROMA – Martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 17.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “Il nazionalismo americano e la reazione europea”. Una discussione con Romano Prodi e Sergio Fabbrini, autore del volume “Nazionalismo 2.0 – La sfida sovranista all’Europa integrata”. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Il nazionalismo americano e la reazione europea”, convegno con Prodi Trump sigilla la dipendenza europea dal gas americano e impone il dominio energetico americano Donald Trump ha sigillato la dipendenza europea dal gas americano, rafforzando il controllo degli Stati Uniti sull’energia in Europa. Europa al bivio: con Rinnoviamo Forlì un dibattito tra unità e nazionalismo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Con Donald Trump inizia l'epoca del nazionalismo delle risorse; Ultimatum a senso unico, ma con galateo; Trump e le nuove dinamiche di guerra; Faremo cadere Papa Francesco, il piano di Bannon nelle mail a Epstein. CAMERA DEI DEPUTATI: «IL NAZIONALISMO AMERICANO E LA REAZIONE EUROPEA, CONVEGNO CON PRODI E FABBRINI»Martedì 17 febbraio, alle ore 17.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge il convegno Il nazionalismo americano e la reazione ... agenziagiornalisticaopinione.it Presentazione del libro: "Nazionalismo 2.0 - La sfida sovranista all’Europa integrata” ift.tt/IzF5jr6 #evento #takethedate x.com