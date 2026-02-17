Nancy Guthrie, madre della giornalista Savannah Guthrie, è stata rapita dalla sua casa di Tucson, in Arizona, circa venti giorni fa, e finora nessuno ha trovato alcuna traccia di lei. La donna di 84 anni era uscita per una passeggiata prima di essere portata via da sconosciuti, lasciando la famiglia preoccupata e senza risposte.

Domenica sera, Savannah Guthrie ha diffuso un nuovo messaggio video sui social, rivolgendosi a chiunque possa avere informazioni sulla madre. «Abbiamo ancora speranza e continuiamo a crederci», ha detto. «Voglio dire a chiunque la tenga con sé, o sappia dove si trovi, che non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta». Intanto, il presidente Usa Donald Trump ha affermato che ordinerà al Dipartimento di Giustizia di chiedere la pena di morte se l’84enne dovesse essere ritrovata senza vita. Il ritrovamento del guanto Le autorità continuano le indagini. L’Fbi sta analizzando il Dna isolato su un guanto trovato a circa tre chilometri dalla casa dell’anziana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il misterioso rapimento della madre della giornalista Savannah Guthrie: tutto quello che sappiamo

Cosa sappiamo sulla scomparsa della mamma della giornalista Savannah Guthrie: il riscatto e l’ipotesi rapimentoLa polizia sta indagando sulla scomparsa di Nancy Guthrie, la mamma di Savannah Guthrie.

Savannah Guthrie, rapita la madre della giornalista della Nbc. Trump: “Tutte le forze federali a disposizione della famiglia”La madre di Savannah Guthrie, conduttrice di Today Show, è scomparsa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.