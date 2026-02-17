Il mea culpa di Bastoni | Ho sbagliato soprattutto con l' esultanza

Dopo tre giorni Alessandro Bastoni rompe il silenzio e si assume le proprie responsabilità per ciò che è accaduto durante Inter-Juventus. "Ho voluto essere qua - dice nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions dell'Inter con il BodoGlimt, ndr), si è parlato più di quanto immaginassi, ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo: mi prendo la mia responsabilità, la cosa della quale mi dispiaccio è il comportamento successivo. Un essere umano ha diritto di sbagliare e il dovere di riconoscer l o. Ora vedrete il Bastoni che è sempre stato". Poi prosegue il proprio ragionamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Da noi… a ruota libera, il mea culpa di Paolo Belli: "Cosa ho sbagliato a Ballando"Paolo Belli riflette sugli errori commessi durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, tornando sulla polemica scoppiata durante la trasmissione.

Leggi anche: Famiglia nel bosco in Toscana, il padre: “Pronto a fare mea culpa, ma devono provare che ho sbagliato”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giochi invernali, bella la cerimonia, ma la Rai faccia un mea culpa; Mea culpa Locatelli, le scuse dopo l’errore in Juve-Lazio. E Yildiz fa una promessa; Bastoni fa mea culpa dopo la simulazione con Kalulu; Juventus, il mea culpa di Locatelli convince a metà. Greggio durissimo e Tardelli rimpiange Andrea Agnelli.

Il mea culpa di Bastoni, 'ho accentuato, e dopo pure peggio'(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Ho voluto essere qui perché si è parlato tanto, anche più di quanto immaginassi. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo, per capire quali fossero le ... msn.com

Garlasco in TV, il mea culpa di Federica Panicucci: Abbiamo sbagliato. Gallo sbotta sullo scontrino: Sempio mai arrivato lìTra alibi, traffico e simulazioni contrastanti,Mattino Cinque cerca di capire se gli spostamenti di Sempio a Vigevano siano davvero compatibili con la ricostruzione ufficiale. libero.it

Il karma arriverà… #Bastoni o farà mea culpa ammettendo e chiedendo pubbliche scuse oppure subirà qualche infortunio nelle prossime partite … ne sono convinta .. tutti i giocatori odiano i simulatori… auguri #Bastoni ne hai bisogno e forza #juve x.com

Simulazione Bastoni La decisione del Giudice Sportivo facebook