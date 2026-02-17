Il Mattino | Santos subito

Alisson Santos ha segnato alla sua prima partita, un fatto che lo ha sorpreso. Non si è svegliato chiedendosi se fosse reale, perché per lui segnare all’esordio è ormai una costante. Durante l’allenamento, l’attaccante brasiliano aveva già dimostrato di essere in forma, ma nessuno si aspettava un gol così presto.

Alisson Santos non si è svegliato chiedendosi se fosse tutto vero. Perché segnare all'esordio, in fondo, è quasi una sua abitudine. Lo racconta Il Mattino di Napoli, ripercorrendo una carriera costellata di debutti bagnati dal gol: nel 2021-22 con il Vitoria in Serie B brasiliana, poi con la Figueirense – doppietta al Ferroviario – fino alla rete in Champions League contro il Kairat, che lo ha lanciato nel calcio europeo. Il timbro contro la Roma, al debutto in Serie A con il Napoli, è soltanto l'ultimo capitolo. Il premio di Mvp della gara lo certifica. Il numero 27 ha già fatto breccia nel cuore del Maradona.