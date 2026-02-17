Il manifesto del partito di Vannacci è l’apoteosi della destra liberticida

Il manifesto del partito di Vannacci si distingue per la sua posizione apertamente ostile alle libertà individuali, suscitando polemiche tra gli oppositori. La pubblicazione del documento ha fatto discutere, poiché propone misure restrittive che rischiano di limitare diritti fondamentali. Fanpage.it, attraverso il suo podcast “Nel caso te lo fossi perso”, ogni giorno alle 18.00 analizza questa e altre notizie di attualità, offrendo un aggiornamento rapido e diretto ai lettori.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del manifesto del partito del generale Vannacci, che è l'apoteosi della destra liberticida.🔗 Leggi su Fanpage.it

“Futuro Nazionale”, nasce il nuovo partito di Vannacci: la destra si ridisegna dopo l’uscita del Generale dalla LegaNegli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega.

“La mia destra non è moderata”: Vannacci lascia la Lega e presenta il manifesto di Futuro NazionaleRoberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega e ha presentato il suo nuovo movimento, Futuro Nazionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.