Il Manchester United punta gli occhi su Igor Thiago
Il Manchester United si interessa a Igor Thiago dopo la buona stagione al Brentford. Un tifoso dei Red Devils ha mostrato il suo entusiasmo indossando una bandiera con lo stemma del club, mentre il giocatore brasiliano resta tra i nomi preferiti per rinforzare la rosa. Nei mesi scorsi, le voci di un possibile trasferimento si sono fatte più insistenti, alimentando le speranze dei supporter.
Breaking: Un tifoso del Manchester United indossa una bandiera dello stemma del club. (Foto di Alex LiveseyGetty Images) Igor Thiago continua ad essere collegato al trasferimento dal Brentford dopo una stagione impressionante in Premier League finora. Il brasiliano è stato eccezionale, segnando 17 gol in campionato. Non è una sorpresa che il Manchester United sia interessato a lui. Serve più qualità in attacco. Anche se hanno investito su Benjamin Sesko, hanno bisogno di più profondità in quella zona del campo. Il Manchester United ha già avviato trattative interne per ingaggiare il brasiliano, che potrebbe costare circa 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Mercato Juve, il Manchester United mette gli occhi su Kalulu: il piano dei bianconeri per blindarloLa Juventus si prepara a blindare Pierre Kalulu dopo l'interesse del Manchester United.
Calciomercato Juventus, il Manchester United punta Kalulu: osservatori a San SiroCalciomercato Juventus, il Manchester United punta Kalulu: osservatori a San Siro Il Manchester United mette nel mirino Pierre Kalulu. Il difensore della Juventus è uno dei nomi caldi ... tuttojuve.com
La Juve si muove per Senesi: incontro in programma. Il Manchester United punta KaluluLa Juventus prova a giocare d’anticipo per Marcos Senesi. Il difensore argentino, in scadenza di contratto a fine stagione con il Bournemouth, fa. tuttomercatoweb.com
Anche Éric Cantona ha condiviso sui social il cartellone dei tifosi del Manchester United, suo ex club storico, contro le parole razziste del co-proprietario Ratcliffe: "Gli immigrati hanno fatto di più per questa città di quanto i miliardari evasori fiscali faranno mai" x.com
