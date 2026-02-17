Il Manchester United si interessa a Igor Thiago dopo la buona stagione al Brentford. Un tifoso dei Red Devils ha mostrato il suo entusiasmo indossando una bandiera con lo stemma del club, mentre il giocatore brasiliano resta tra i nomi preferiti per rinforzare la rosa. Nei mesi scorsi, le voci di un possibile trasferimento si sono fatte più insistenti, alimentando le speranze dei supporter.

Breaking: Un tifoso del Manchester United indossa una bandiera dello stemma del club. (Foto di Alex LiveseyGetty Images) Igor Thiago continua ad essere collegato al trasferimento dal Brentford dopo una stagione impressionante in Premier League finora. Il brasiliano è stato eccezionale, segnando 17 gol in campionato. Non è una sorpresa che il Manchester United sia interessato a lui. Serve più qualità in attacco. Anche se hanno investito su Benjamin Sesko, hanno bisogno di più profondità in quella zona del campo. Il Manchester United ha già avviato trattative interne per ingaggiare il brasiliano, che potrebbe costare circa 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Manchester United punta gli occhi su Igor Thiago

Il Leeds United punta gli occhi su Hayden HackneyIl Leeds United si muove subito per rinforzare la rosa.

Mercato Juve, il Manchester United mette gli occhi su Kalulu: il piano dei bianconeri per blindarloLa Juventus si prepara a blindare Pierre Kalulu dopo l’interesse del Manchester United.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.