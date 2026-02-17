Il maltempo ha le ore contate | a Milano sta per scoppiare un anticipo di primavera

Il maltempo ha portato nuvole e freddo a Milano, ma presto cambieranno le condizioni. I meteorologi di 3Bmeteo annunciano che un fronte di aria calda sta per arrivare, portando giornate più miti e soleggiate. La città si prepara a godere di un'anticipata primavera, con temperature che saliranno di diversi gradi.

Dopo una parentesi di maltempo i meteorologi prevedono che l'anticiclone si irrobustirà. Ecco le previsioni di 3Bmeteo Qualche velatura, cieli ancora coperti e temperature da fine inverno. Ma ancora per poco: a Milano e sull’Italia sta per tornare l’anticiclone, secondo quanto previsto dai meteorologi di 3Bmeteo. Una circostanza che significa solo una cosa: meteo soleggiato e (dato il periodo) temperature decisamente più primaverili. “Dopo l'ennesima ondata di maltempo di metà settimana e venerdì lo scenario meteo cambierà drasticamente - ha spiegato Carlo Migliore di 3Bmeteo -. Tutti i modelli matematici convergono verso una fase di maggiore stabilità per l'Europa occidentale e mediterranea dovuta alla rimonta di un campo di alta pressione di matrice sub tropicale.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il maltempo che ha interessato la regione negli ultimi giorni sta per finire.

