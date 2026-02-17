il governo stanzia 150 milioni e nomina un commissario straordinario per niscemi

Il governo ha deciso di assegnare 150 milioni di euro a Niscemi dopo la frana causata dal ciclone Harry, che ha danneggiato diverse case e strade nel comune. Domani, il Consiglio dei ministri approverà ufficialmente questo decreto e nominerà un commissario straordinario per coordinare i lavori di ricostruzione. La somma servirà a riparare le infrastrutture e aiutare le famiglie colpite dall’emergenza.

Domani il Consiglio dei ministri approverà un decreto da centocinquanta milioni di euro per Niscemi, il comune in provincia di Caltanissetta colpito dalla frana provocata dal ciclone Harry. Ad annunciarlo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha effettuato un nuovo sopralluogo nelle aree danneggiate, accompagnata dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. Il provvedimento, ha spiegato la premier, sarà immediatamente operativo. Per Niscemi sono previsti centocinquanta milioni di euro e la nomina di Ciciliano a commissario straordinario con il compito di emanare le ordinanze necessarie. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

