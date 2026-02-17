Il governo stanzia 150 milioni e nomina un commissario straordinario per Niscemi
Il governo ha deciso di assegnare 150 milioni di euro a Niscemi dopo la frana causata dal ciclone Harry, che ha danneggiato diverse case e strade nel comune. Domani, il Consiglio dei ministri approverà ufficialmente questo decreto e nominerà un commissario straordinario per coordinare i lavori di ricostruzione. La somma servirà a riparare le infrastrutture e aiutare le famiglie colpite dall’emergenza.
Domani il Consiglio dei ministri approverà un decreto da centocinquanta milioni di euro per Niscemi, il comune in provincia di Caltanissetta colpito dalla frana provocata dal ciclone Harry. Ad annunciarlo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha effettuato un nuovo sopralluogo nelle aree danneggiate, accompagnata dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. Il provvedimento, ha spiegato la premier, sarà immediatamente operativo. Per Niscemi sono previsti centocinquanta milioni di euro e la nomina di Ciciliano a commissario straordinario con il compito di emanare le ordinanze necessarie. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Meloni a Niscemi annuncia 150 milioni e un commissario straordinario per la ricostruzione
Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi per annunciare 150 milioni di euro e un commissario straordinario destinati alla ricostruzione, dopo le gravi alluvioni e frane che hanno messo in ginocchio la città di circa 25 mila abitanti.
Meloni: "Per Niscemi 150 milioni di euro e commissario straordinario Ciciliano, mercoledì in Cdm" – Il video
Il governo di Giorgia Meloni ha deciso di portare in Consiglio dei ministri un decreto che assegna 150 milioni di euro a Niscemi e nomina un commissario straordinario, Ciciliano, per gestire le emergenze.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Frana a Niscemi, il Governo stanzia 150 milioni: Ciciliano nominato commissario per l’emergenza; Segnali di ricostruzione Il governo stanzia 150 milioni e nomina un commissario straordinario per Niscemi; VIDEO | Sopralluogo di Meloni a Niscemi: Dal governo 150 milioni per la città, mercoledì il decreto in Cdm; Meloni a Niscemi: Su case e sicurezza 150 milioni, mercoledì il decreto.
VIDEO | Sopralluogo di Meloni a Niscemi: Dal governo 150 milioni per la città, mercoledì il decreto in CdmIl capo del dipartimento nazionale di protezione civile, Fabio Ciciliano, sarà nominato commissario straordinario ... dire.it
Niscemi, Meloni stanzia fondi per tre prioritàIl governo stanzia 150 milioni per affrontare la frana di Niscemi e nomina un commissario straordinario per gestire l'emergenza nel nisseno. msn.com
Niscemi, Schifani: “Apprezzamento per il ritorno di Meloni, fondamentale la collaborazione tra Governo e Regione”. https://www.ilfattonisseno.it/2026/02/niscemi-schifani-apprezzamento-per-il-ritorno-di-meloni-fondamentale-la-collaborazione-tra-governo-e-re - facebook.com facebook
A Niscemi, il Governo ha fatto più danni del ciclone Harry. Hanno sprecato i 6 miliardi del Patto per la Sicilia che noi avevamo stanziato e non hanno riaperto Italia Sicura. La mia intervista a Repubblica x.com