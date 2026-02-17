Il giudizio degli arbitri su Bastoni | La simulazione ci poteva assolutamente stare
Gli arbitri hanno commentato la decisione su Bastoni, affermando che la simulazione sarebbe stata comprensibile in quella circostanza. Pietro De Marco, responsabile dei rapporti tra le leghe di Serie A e B, ha invece spiegato che il doppio giallo potrebbe diventare oggetto di discussione nel prossimo incontro dell’Ifab. Questa dichiarazione arriva dopo le polemiche che sono emerse sui social e nelle analisi post-partita.
“La simulazione ci poteva assolutamente stare, il contatto è stato lieve”. Andrea De Marco, addetti ai rapporti istituzionali della Can A e B, certifica quel che il designatore Gianluca Rocchi aveva già definito un errore, ovvero il secondo giallo a Kalulu su “volo” di Bastoni. Open Var, format di Dazn, sottolinea quel che già si sapeva ma fa due aggiunte doverose, e cioè che “le minacce ricevute da Bastoni e La Penna vanno condannate senza se e senza ma” e che “nel lottare contro le simulazioni se non c’è collaborazione diventa difficile”. A proposito di simulazione c’è anche la sceneggiata di Parisi in Como-Fiorentina che si aggiunge proprio a quella di Bastoni: “Noi come arbitri - aggiunge De Marco - cerchiamo di punire situazioni così, ma Rocchi lo va dicendo da inizio stagione che serve rispetto per avversari e tifosi, anche perché i ragazzini guardano e magari a volte finiscono per emulare nei campionati giovanili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
