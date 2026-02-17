Il Gala di chiusura del Pattinaggio a Milano Cortina 2026 si svolge sabato 21 febbraio e conclude le competizioni di pattinaggio artistico. La serata, in programma dalle 20:00 alle 22:30, si tiene alla Milano Ice Skating Arena, che si riempirà di luci e musica. Gli atleti si preparano a regalare un’ultima spettacolare esibizione sul ghiaccio, attirando appassionati e curiosi da tutta la regione.

L’evento chiude la competizione di pattinaggio. Sabato 21 febbraio 2026, dalle 20:00 alle 22:30, la Milano Ice Skating Arena ospita l’ultima grande serata dedicata al pattinaggio di figura: il Gala di chiusura. Un’occasione unica per vivere dal vivo l’atmosfera dei Giochi, tra emozione e celebrazione. Non si tratta di una competizione, ma di uno spettacolo artistico dove medagliati e atleti che hanno conquistato il pubblico tornano sul ghiaccio con programmi creativi e sorprendenti. Costumi originali, coreografie spettacolari e momenti collettivi tra campioni di nazioni diverse trasformano la serata in un vero show internazionale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il Gala di Chiusura del Pattinaggio a Milano Cortina 2026: un’ultima magia sul ghiaccio

