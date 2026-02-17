Il Gala di Chiusura del Pattinaggio a Milano Cortina 2026 | un’ultima magia sul ghiaccio
Il Gala di chiusura del Pattinaggio a Milano Cortina 2026 si svolge sabato 21 febbraio e conclude le competizioni di pattinaggio artistico. La serata, in programma dalle 20:00 alle 22:30, si tiene alla Milano Ice Skating Arena, che si riempirà di luci e musica. Gli atleti si preparano a regalare un’ultima spettacolare esibizione sul ghiaccio, attirando appassionati e curiosi da tutta la regione.
L’evento chiude la competizione di pattinaggio. Sabato 21 febbraio 2026, dalle 20:00 alle 22:30, la Milano Ice Skating Arena ospita l’ultima grande serata dedicata al pattinaggio di figura: il Gala di chiusura. Un’occasione unica per vivere dal vivo l’atmosfera dei Giochi, tra emozione e celebrazione. Non si tratta di una competizione, ma di uno spettacolo artistico dove medagliati e atleti che hanno conquistato il pubblico tornano sul ghiaccio con programmi creativi e sorprendenti. Costumi originali, coreografie spettacolari e momenti collettivi tra campioni di nazioni diverse trasformano la serata in un vero show internazionale. 🔗 Leggi su 361magazine.com
È lo sport più fashion delle Olimpiadi 2026: i look più belli del pattinaggio sul ghiaccio a Milano CortinaIl pattinaggio sul ghiaccio a Milano Cortina 2026 ha catturato l’attenzione per i costumi eleganti e ricchi di dettagli.
Mentre Milano-Cortina 2026 entra nel vivo delle competizioni, il pattinaggio sul ghiaccio si conferma uno degli sport simbolo dei Giochi.Con le gare di pattinaggio sul ghiaccio in pieno svolgimento, Milano-Cortina 2026 si avvicina alle fasi decisive.
La rivincita del VILLAGGIO OLIMPICO di MILANO-CORTINA 2026
Argomenti discussi: Il gran finale del pattinaggio di figura con il Gala del 21 febbraio 2026; Carnevali di Marca, in 20.000 per la sfilata dei carri a Vittorio Veneto; Treviso in piena atmosfera carnevalesca con animazioni e giochi nel centro storico; Royals e Vip per la chiusura dei Giochi a Verona con la staffetta a French Alps 2030. A giorni in vendita i primi biglietti per Los Angeles 2028.
Pattinaggio di figura alle Olimpiadi, Milano si prepara al Gala di chiusura: quando, dove e gli ospitiSarà una delle ultime occasioni per respirare l’atmosfera dei Giochi dal vivo, in un contesto carico di emozione e celebrazione ... ilgiorno.it
Galà per la premiazione e chiusura del XVIII Festival del Cinema italiano di MadridDopo un'intensa settimana ricca di produzioni inedite in Spagna, con la presenza di artisti e attori, il direttore artistico Giulio Base Giulio Base e la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura ... ansa.it
Olimpiadi, la notizia sugli atleti italiani in gara: cosa succede a Milano-Cortina facebook
Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live #SkySport #MilanoCortina2026 x.com