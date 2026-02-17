il federalismo europeo parte tutto dal bilancio ue

Il dibattito sul federalismo europeo nasce dalla crescente richiesta di risorse finanziarie più consistenti per l’Unione. Durante le riunioni dei leader europei, emerge con forza la necessità di trovare nuove fonti di bilancio per affrontare problemi come il cambiamento climatico, la crisi migratoria e la ripresa economica. In particolare, l’attenzione si concentra sulla riforma del bilancio Ue, considerato il punto di partenza per rafforzare l’unità tra gli Stati membri.

Grazie ai mercati il tempo della “tirannia” è finito. Oggi proteggono i cittadini dagli eccessi del potere Quale che sia il luogo in cui le leadership europee si riuniscono, emerge la necessità per l’Europa di dotarsi di risorse finanziarie più ampie per venire incontro alle molteplici sfide che la fronteggiano. Il detto – e il non detto – da parte di tanti è che il futuro non possa non contemplare un allargamento del bilancio – che, con qualche ottimismo, vorrei chiamare federale – e la presenza di un safe asset europeo. Ambedue indicazioni che appare difficile non condividere. Con una piccola, cruciale, qualificazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il Parlamento europeo approva con vasta maggioranza lo stop alle importazioni di gas e GNL dalla Russia, segnando un importante passo verso l’indipendenza energetica dell’Unione.

