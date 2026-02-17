Il diritto di guarire e di essere assistito convegno con Mulè

Giorgio Mulè ha aperto il convegno sulla lotta contro il cancro infantile, che si tiene martedì 17 febbraio a Montecitorio. L’evento si svolge nella Sala della Regina e si concentra sui diritti dei piccoli malati di cancro e sulla qualità delle cure offerte. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui bisogni dei bambini e delle loro famiglie. Tra i partecipanti ci sono medici, rappresentanti delle associazioni e politici.

Giorgio Mulè ROMA – In occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 10 presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "Il diritto di guarire e di essere assistito". Ci sarà un videomessaggio del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L'appuntamento, come informa una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. Ogni anno nel mondo vengono diagnosticati circa 400.000 casi di tumore in età pediatrica e adolescenziale. Nei Paesi ad alto reddito la sopravvivenza può superare l'80%, mentre in molte aree del mondo è molto più bassa per mancanza di diagnosi precoci e terapie adeguate.