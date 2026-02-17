Il dipendente della scuola che riga l’auto al preside dopo il richiamo | incastrato dalle telecamere

A Reggio Emilia, un dipendente scolastico ha rimosso le gomme dell’auto del dirigente dopo un richiamo per assenze ingiustificate, e le telecamere hanno ripreso tutto. Il gesto è avvenuto nel parcheggio della scuola, dove le telecamere di sorveglianza hanno registrato l’uomo mentre riga la vettura del preside, scatenando così una denuncia ufficiale.

Lo richiama per le troppe assenze dal lavoro e, per ritorsione, gli riga la macchina. È accaduto a Reggio Emilia, dove nei giorni scorsi un dirigente scolastico ha denunciato un grave atto vandalico ai danni della propria auto. Il preside ha raccontato alle forze dell’ordine di aver trovato la sua macchina graffiata su entrambe le fiancate, oltre che sul parafango e sul paraurti, mentre era parcheggiata nel parcheggio dell’istituto. Le indagini delle autorità si sono subito concentrate sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno chiarito senza margini di dubbio la dinamica dei fatti.🔗 Leggi su Open.online

