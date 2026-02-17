Il digiuno intermittente è un flop Non fa dimagrire più di una dieta classica | il nuovo studio ribalta tutte le convinzioni
Un nuovo studio dimostra che il digiuno intermittente non aiuta a perdere più peso rispetto a una dieta tradizionale. La ricerca, condotta su un ampio gruppo di partecipanti, rivela che il metodo non porta benefici significativi sulla perdita di chili e non si distingue per risultati migliori rispetto alle diete più semplici. Nonostante l’attenzione mediatica e le testimonianze di personaggi famosi, i ricercatori evidenziano come questa pratica spesso venga adottata senza risultati concreti.
Negli ultimi anni la sua popolarità è cresciuta a dismisura, alimentata da un hype social inarrestabile e dalle continue testimonianze di vip e personaggi famosi che lo presentano come la soluzione definitiva ai chili di troppo. Ma al banco di prova della scienza, il digiuno intermittente fa flop. Secondo una nuova, rigorosa revisione degli studi condotta dalla Cochrane Collaboration (un network internazionale indipendente e autorevole nella ricerca sanitaria), questa pratica alimentare non offre benefici superiori rispetto alle diete convenzionali e i suoi effetti reali sulla perdita di peso sono di minima entità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
