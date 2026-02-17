Il Comune premia l’eccellenza sportiva | targa di riconoscimento al tennista Maestrelli in Sala Baleari

Il Comune di Pisa ha premiato il tennista Maestrelli con una targa di riconoscimento, dopo che ha vinto il torneo regionale lo scorso mese. La cerimonia si è tenuta ieri mattina nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, dove il sindaco ha consegnato il riconoscimento davanti a familiari e amici.

PISA – L'Amministrazione Comunale ha inteso celebrare l'eccellenza sportiva del territorio attraverso una cerimonia ufficiale svoltasi nella mattinata di ieri, lunedì 16 febbraio, presso la Sala Baleari di Palazzo Gambacorti. Al centro dell'evento, il conferimento di un riconoscimento istituzionale al tennista Francesco Maestrelli, protagonista di un traguardo storico per la città: il debutto nel tabellone principale degli Australian Open. Alla presenza del Sindaco Michele Conti e dell'Assessore allo Sport Frida Scarpa, è stata consegnata all'atleta una targa commemorativa.