Il Como tra i contrari all’operazione Fantacalcio | il club lariano non approva la strategia della Lega

Il Como si oppone all’operazione Fantacalcio, perché il club lariano non condivide la strategia della Lega Serie A. Durante l’assemblea di ieri, i dirigenti del Como hanno espresso il loro dissenso, sottolineando che l’acquisto del 51% di Quadronica non rispecchia le priorità della società. La decisione della Lega di procedere con l’accordo ha suscitato reazioni contrastanti tra le diverse squadre di Serie A, tra cui anche alcune che preferiscono mantenere maggiore autonomia nelle scelte digitali.

Nell’assemblea di ieri, lunedì 16 febbraio, la Lega Serie A ha dato il via libera alla trattativa per acquisire il 51% di Quadronica, società proprietaria della piattaforma Fantacalcio. Un’operazione considerata strategica per ampliare i ricavi e rafforzare il coinvolgimento dei tifosi, ma che non ha trovato unanimità tra i club. Tra le società che hanno espresso voto contrario spicca il Como, che si è schierato apertamente contro l’investimento insieme a Fiorentina e Napoli. Una posizione netta che segnala come, all’interno della Lega, non tutti condividano la valutazione economica dell’asset né l’opportunità di entrare direttamente in una società esterna.🔗 Leggi su Quicomo.it

La Lega Serie A ha annunciato l’acquisto del 51% di Quadronica, la società che gestisce il marchio Fantacalcio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.