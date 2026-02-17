Il caso in tribunale Sanzioni ’gonfiate’ Controllore sospeso
Il controllore è finito sotto inchiesta dopo aver applicato sanzioni troppo elevate a passeggeri senza biglietto valido. Durante un controllo alle Cinque Terre, ha fatto pagare una famiglia qatariota 292 euro invece di 92, perché avevano scelto un treno diverso a causa dei ritardi. Le sue interpretazioni dei regolamenti aziendali sembrano essere state arbitrarie, portando a cifre tutt’altro che giuste. È stato sospeso dall’incarico mentre proseguono le indagini.
Avrebbe applicato sanzioni errate ai di viaggiatori sprovvisti di un regolare titolo di viaggio, adottando interpretazioni arbitrarie dei regolamenti aziendali e facendo pagare cifre da capogiro ai malcapitati passeggeri, tra cui una famiglia originaria del Qatar ai quali, nel corso di un servizio di controllo alle Cinque Terre, avrebbe addebitato una sovrattassa di 292 euro per la tratta Monterosso - La Spezia in luogo di quella di 92 euro dopo che la famiglia a causa dei ritardi di un treno regionale aveva scelto di salire su un treno Intercity per raggiungere la città. Protagonista della vicenda è un capotreno di Trenitalia, cui la Corte d’Appello civile di Genova ha respinto il ricorso contro la sentenza con la quale il Tribunale di Genova aveva confermato la sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione inflitta a suo carico dalla società. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Christian Bacico positivo al Clostebol: il nuotatore sospeso dal tribunale antidoping
Christian Bacico, nuotatore italiano e partecipante ai Mondiali di Singapore, è stato sospeso in via cautelare dal tribunale antidoping a seguito di un risultato positivo al Clostebol.
Porlezza, ponteggio “fuori regola”: cantiere sospeso, tre denunce e sanzioni per 40mila euro
I carabinieri di Porlezza sono intervenuti in un cantiere edile dove hanno trovato un ponteggio installato senza rispettare le norme di sicurezza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Anzio, morto dopo ricovero al Campus Biomedico: la famiglia porta il caso in tribunale. Infezioni ospedaliere e ritardi diagnostici. Aveva 70 anni, viveva ad Anzio ed è morto nel 2022 dopo un lungo calvario ospedaliero. Ora quella morte torna al centro di una battaglia giudiziaria destinata a far discutere. Perché secondo i familia
Caso Caltagirone: le ex agenti di Pamela Prati finiscono in tribunale. Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ex agenti della soubrette Pamela Prati, sono finite in tribunale per il caso di Mark Caltagirone. Le due sono accusate di reato di sostituzione di persona per
