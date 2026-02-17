Il Carnevale di Fano conquista Monaco | Cartapesta racconta la festa più antica d’Italia

Il Carnevale di Fano ha attirato l’attenzione di Monaco di Baviera, dopo che le celebrazioni si sono concluse con il tradizionale rogo. La mostra “Cartapesta” ha portato in Germania le maschere, le sfilate e le tradizioni più antiche della festa fanese, coinvolgendo il pubblico con esposizioni e spettacoli dal vivo. Un evento che ha permesso di far conoscere a un pubblico internazionale un pezzo di storia italiana.

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 17 febbraio 2026 - Mentre a Fano le fiamme del rogo chiudevano simbolicamente il Carnevale 2026, a Monaco di Baviera la festa più antica d'Italia prendeva vita in piazza e sul grande schermo. Proprio nel giorno del Martedì Grasso, all'Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, è stato proiettato il documentario "Cartapesta. Il Carnevale di Fano", alla presenza del regista Andrea Lodovichetti, che quest'anno ha ricoperto anche il ruolo di Sindaco del Carnevale. Una data simbolica: mentre in piazza si bruciava il pupo, in Germania si raccontava l'anima più profonda della festa.