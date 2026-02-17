Il carnevale di Erbusco | ecco i carri più divertenti

Quest’anno, il carnevale di Erbusco ha portato in strada più di dieci carri colorati e creativi, attirando grandi e piccoli. La manifestazione si è distinta per le sue strutture elaborate, alcune ispirate a favole e personaggi mitologici, altre riprodotte da film famosi. Tra i carri più sorprendenti, c’è stato quello dei “Wild Boys Erbusco”, alto e imponente, con oltre 100 figuranti che lo animavano. Questo carro ha anche portato un messaggio ironico contro la stampa italiana, rappresentata dal fantomatico “Giornale di Erbusco”, che ha attirato l’attenzione di molti spettatori.

Quest’anno c'erano oltre dieci carri tutti bellissimi e colorati, dedicati a favole, personaggi mitologici, film e qualcuno con forte significato ironico e critico, come quello realizzato da “Wild Boys Erbusco”, gigantesco, bellissimo e molto alto, animato da oltre 100 figuranti, dove non è mancata una forte nota critica verso la stampa italiana, rappresentata dal fantomatico Giornale di Erbusco (video Prandelli). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il carnevale di Erbusco: ecco i carri più divertenti Carnevale, il sole bacia la sfilata di Erbusco: una folla dietro ai carri più belli della FranciacortaIl sole splende su Erbusco mentre la sfilata di Carnevale attrae centinaia di spettatori, che si accalcano lungo le strade per ammirare i carri più colorati. Divertenti maschere e colorati carri animano il centro storico di Viterbo per il Carnevale 2026Il Carnevale di Viterbo 2026 si svolge il 14 febbraio, offrendo una sfilata di maschere e carri colorati nel centro storico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Erbusco si prepara al gran finale del Carnevale 2026: oggi c’è la sfilata dei carri; Il carnevale esplode nel Bresciano tra maschere e coriandoli: ecco tutte le iniziative; Si può uscire da Cogeme: via libera per il Comune di Erbusco; Carnevale Cremasco sempre più nel vivo. Domenica dalle 14.30, la seconda sfilata dei carri allegorici e gruppi folcloristici. Erbusco si prepara al gran finale del Carnevale 2026: oggi c’è la sfilata dei carriDopo i primi appuntamenti che hanno già animato il paese, il Carnevale di Erbusco 2026 (che va in scena dal lontano 1954 e oggi aderisce al Carnevale dei ... bsnews.it Carnevale, il sole bacia la sfilata di Erbusco: una folla dietro ai carri più belli della FranciacortaDomenica tre grandi eventi hanno animato Rovato, Chiari e Clusane d’Iseo, oggi è stata la volta di Erbusco ... msn.com Domani presenti al Carnevale di Erbusco. Carnevale dei Colli facebook