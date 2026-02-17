Il Carnevale degli animali al Palamostre il capolavoro di Saint-Saëns
Il Carnevale degli animali di Saint-Saëns arriva al Palamostre mercoledì 18 febbraio alle 19, portando in scena uno dei pezzi più amati di musica classica. La serata vuole offrire al pubblico un viaggio tra suoni e immagini di animali fantastici, con un orchestre che interpreta le diverse creature con grande vivacità. La manifestazione, ormai consolidata, attira appassionati di tutte le età pronti a scoprire le melodie che rappresentano animali come il leone, l’elefante e il canguro.
La fantasia zoologica più celebre della storia della musica approda al Palamostre mercoledì 18 febbraio, come da tradizione alle 19.22. Nata in realtà come divertissement privato, la partitura del "Carnevale degli animali" di Camille Saint-Saëns è divenuta ben presto un fenomeno planetario, adatto all'ascolto di un pubblico di ogni età, ricco di spunti umoristici, verve, virtuosismo e onomatopee. I quattordici quadri che formano la suite hanno un taglio caricaturale e si rifanno non solo agli animali citati nei titoli, ma anche a personaggi e critici musicali che divennero così oggetto di scherno da parte dell'estroso compositore.
