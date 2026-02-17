Il Carnevale ad Arcore

Il Carnevale a Arcore ha portato due giorni di festa e allegria, dopo che le strade si sono riempite di maschere e carri allegorici. Venerdì 20 e sabato 21 febbraio, i cittadini si sono uniti per vivere momenti di divertimento, con sfilate e musica che hanno coinvolto grandi e bambini. La piazza centrale si è trasformata in un vivace palcoscenico, dove i gruppi mascherati hanno mostrato le loro creazioni colorate.

