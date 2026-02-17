Il Carnevale a Vimercate

La Pro Loco di Vimercate ha deciso di organizzare la tradizionale sfilata di Carnevale, dopo due anni di stop a causa della pandemia. Quest’anno, l’evento torna con più partecipanti e un percorso più lungo, coinvolgendo scuole e associazioni locali. La sfilata si terrà domenica prossima, partendo alle 14 da piazza Roma e attraversando le vie principali del centro.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) La Pro Loco di Vimercate in collaborazione con il Comune organizza la tradizionale sfilata di Carnevale. Un momento attesissimo (e coloratissimo) per divertirsi. Quest'anno la sfilata sarà dedicata ai Giochi olimpici invernali. Sciatori, pattinatori, bob, mascotte, nazionali improbabili e campioni leggendari, ogni costume potrà diventare una medaglia. Verranno infatti premiate le più belle maschere a tema. Serve solo preparare l'outfit più spettacolare, una buona dose di sorrisi e cimentarsi nella sfilata che promette di essere la festa più indimenticabile della città.🔗 Leggi su Monzatoday.it Gianfranco Pagani, il re dei tortellini made in Vimercate è Cavaliere della RepubblicaGianfranco Pagani, noto per i suoi tortellini di alta qualità a Vimercate, è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica. Leggi anche: I mercatini di Natale a Vimercate Notte medievale a Vimercate (MB) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi; Vimercate: bando per la gestione inclusiva del bocciodromo comunale; Vimercate: al via le candidature per il rinnovo della presidenza delle Consulte di Quartiere; Pedemontana: i Comuni del Vimercatese presentano ricorso al TAR contro la Tratta D-Breve. Il Carnevale a VimercateLa Pro Loco di Vimercate in collaborazione con il Comune organizza la tradizionale sfilata di Carnevale. Un momento attesissimo (e coloratissimo) per divertirsi. Q uest'anno la sfilata sarà dedicata a ... monzatoday.it Carnevale 2026, la sfilata per le via di Vimercate sta arrivando! Travestiti anche tu, e sfila con noi! Ti aspettiamo SABATO 21 FEBBRAIO alle ore 14:30 al piazzale M. Vimercatesi, poi sfileremo per le vie del centro e arriveremo in Oratorio (via Valcamoni facebook