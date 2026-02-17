Il Carnevale a Cogliate

Il Carnevale a Cogliate si svolge quest'anno per la prima volta dopo due anni di stop, a causa delle restrizioni legate alla pandemia. Le strade del paese si riempiranno di carri colorati, persone mascherate e musica dal vivo, creando un’atmosfera festosa e vivace. La comunità si prepara con entusiasmo per questa grande festa, che coinvolge bambini, adulti e anziani. I preparativi sono già iniziati, con sfilate programmate in diversi quartieri e bancarelle di dolci e gadget tradizionali.

I carri allegorici, le maschere e tanta musica sono pronti ad accendere le strade di divertimento in uno degli eventi più attesi dell'anno. L'appuntamento è per sabato 21 febbraio a Cogliate con il 41esimo Carnevale Cogliatese. Il tema scelto per quest'anno è quello delle serie tv e dei cartoni animati, cui grandi e piccini sono invitati a ispirarsi per scegliere il proprio costume. L'allegra sfilata, con anche le majorette, partirà alle 14 da viale Rimembranze, all'altezza delle scuole medie, e attraverserà le vie del paese fino a raggiungere il parco di via De Gasperi.