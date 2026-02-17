Il Carnevale a Bernareggio

Il Carnevale a Bernareggio si svolge sabato 21 febbraio, quando le strade del paese si riempiranno di maschere e colori grazie alla sfilata organizzata dagli oratori di Bernareggio e Villanova. Quest’anno, l’evento prevede anche un momento di festa con musica e dolci per tutti i partecipanti. Centinaia di bambini e adulti si preparano a divertirsi insieme, vestiti con costumi fantasiosi e originali.

L'appuntamento è per sabato 21 febbraio con la sfilata (e la festa) di Carnevale organizzata dagli oratori di Bernareggio e Villanova. Ci si ritrova per le 14.30 in piazza Agorà, in via Buonarroti a Bernareggio. Alle 15 parte il corteo in maschera che attraversa le vie del paese fino a raggiungere l'oratorio San Mauro. Qui comincia la festa con merenda offerta ai bambini e intrattenimento. Resta sempre aperto il bar con la possibilità di acquistare frittelle.