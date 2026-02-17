Il Canada sta creando un’alleanza economica per aggirare i dazi di Trump
Il Canada ha deciso di formare un’alleanza economica per sfuggire ai dazi imposti da Donald Trump. Questa mossa mira a rafforzare i rapporti commerciali tra i paesi vicini e ridurre l’impatto delle tariffe statunitensi. Nei piani, ci sono accordi con altri partner per creare un fronte comune che protegga le imprese locali e favorisca gli scambi senza ostacoli. La scelta arriva dopo mesi di tensioni e aumenti tariffari che hanno colpito diversi settori industriali.
I dazi di Donald Trump non sono l’unico mondo possibile. La politica commerciale schizofrenica, transazionale e aggressiva degli Stati Uniti non deve diventare la cifra permanente del nuovo ordine globale. Il premier canadese Mark Carney vuole dimostrarlo con un progetto diplomatico ambizioso fatto di archi di cooperazione commerciale e industriale tra Americhe, Europa e Indo-Pacifico. L’obiettivo è aggirare le distorsioni tariffarie e la coercizione commerciale di Trump, sfruttando il nodo il partenariato trans-pacifico “Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership” (Cptpp, spesso reso in italiano come accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico, di cui fanno parte Giappone, Canada, Singapore, Australia, Vietnam e altri) per creare percorsi commerciali alternativi e ridurre la leva coercitiva che dazi e minacce possono esercitare sulle economie degli alleati traditi dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Le tensioni tra Stati Uniti e Europa si intensificano, con Trump che mette in discussione l'alleanza storica.
Le tensioni tra Stati Uniti e Europa si intensificano con le recenti mosse di Trump, che rischiano di compromettere l'alleanza transatlantica.
