Il Canada ha riconosciuto di aver infranto le regole nel curling, causando polemiche tra gli altri atleti. La squadra canadese ha ammesso di aver utilizzato un doppio tocco, azione vietata dal regolamento ufficiale. Questa confessione arriva dopo alcune segnalazioni di comportamenti discutibili e accuse di inesperienza tra i giocatori. Durante il torneo, alcuni avversari hanno osservato gesti che violavano le norme, portando a una revisione delle prestazioni canadesi.

Il Canada ha ammesso di avere commesso delle scorrettezze regolamentari durante il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A parlarne è stato il coach Paul Webster al sito specializzato T he Grand Slam of Curling: “ Se si ascolta ciò che ha detto la Svezia, penso che abbiano ragione. Si tratta di un problema che hanno cercato di segnalare alla nostra federazione internazionale, ma non è stato affrontato. Ora stiamo cercando di risolvere rapidamente la questione durante le Olimpiadi, e penso che sia sbagliato farlo “. Cosa è successo nello specifico? Tre giorni fa, nella sfida tra Canada e Svezia, gli scandinavi avevano affermato che i loro avversari hanno toccato la stone dopo la hog line (il limite entro il quale bisogna rilasciarla) nel corso del nono end: Oskar Eriksson ha riferito a Marc Kennedy che in un replay si vedeva un canadese che toccava il sasso con un dito dopo aver lasciato il manico del sasso prima del limite previsto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Canada confessa il doppio tocco nel curling: è vietato” Poi le accuse: “C’è gente inesperta”

