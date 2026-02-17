Il cammino continua al cinema | il nuovo trailer di The Mandalorian and Grogu svela l’epica missione di Din Djarin

Il nuovo trailer di The Mandalorian e Grogu mostra che la missione di Din Djarin prosegue, dopo che il personaggio ha affrontato numerosi pericoli nella galassia. Il filmato rivela scene inedite e dettagli sulla loro avventura, che si svolge tra pianeti sconosciuti e battaglie intense. La serie, molto seguita, sta per approdare di nuovo sui grandi schermi, portando con sé l’azione e il fascino di sempre.

L'universo di Star Wars si prepara a tornare sul grande schermo con uno dei suoi franchise più amati. Lucasfilm ha rilasciato il nuovo trailer ufficiale di The Mandalorian and Grogu, la pellicola che segna il passaggio definitivo delle avventure di Din Djarin dalla serialità televisiva al cinema. Diretto da Jon Favreau, il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 20 maggio 2026. Ambientato in un'epoca in cui l'Impero è ormai caduto, ma i suoi signori della guerra continuano a minacciare la stabilità della galassia, il film vede la Nuova Repubblica arruolare il leggendario cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal e il suo giovane apprendista, Grogu.