Il bronzo di Flora Tabanelli nel freestyle big air è un inno alla perseveranza

Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo nel freestyle big air, dimostrando una determinazione senza precedenti. La sua gara si è svolta su una pista ghiacciata, dove ha affrontato salti impegnativi con estrema concentrazione. Durante il salto, ha mantenuto il controllo tra le nuvole, lasciando il pubblico senza fiato.

Sguardo all'ingiù, verso una lunga lingua di neve. Un saltello e via: sci paralleli, rincorsa a regola d'arte, poi il capolavoro librandosi in cielo. Quattro rotazioni e mezzo complete. Nonostante una lesione al legamento crociato, che soltanto tre mesi fa aveva messo in forse le prime Olimpiadi di Flora Tabanelli. Ecco: oggi quel dubbio diventa la certezza di una magnifica medaglia di bronzo. La 23esima in totale per l'Italia, nel corso di questi Giochi. In ben nove discipline diverse: l'ultima è per l'appunto il freestyle, dove la diciottenne bolognese ha rotto il tabù – mai alcun azzurro ci era riuscito – nella specialità del big air.