Il braccio di ferro Gigli | Dal Montefano una prova di maturità Buratti | Il Trodica non ha mai tirato in porta

"Abbiamo fatto una gara scialba prendendo gol sull’unico tiro in porta, mi aspettavo di più dalla mia squadra". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, parla della sconfitta a Montefano. "Il gol – racconta – è nato da una grossa giocata di Ferretti e poi è stato bravo Palmucci a inserirsi e a calciare. Però non c’è stata una reazione, a parte 4-5 situazioni confusionali. Con questa testa non possiamo ambire a nulla, invece con quella di sette giorni prima possiamo vincere". Il tecnico si sofferma su un aspetto. "In casa contro il Montecchio abbiamo avuto la possibilità di segnare 4 gol mentre a Montefano non abbiamo fatto un tiro nello specchio della porta pur mettendo in campo una formazione offensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Trodica affronta Montefano in una partita decisiva, perché la sconfitta dell’andata ha lasciato un segno.

Palmucci ha segnato il gol che ha permesso alla squadra di salire in classifica, facendo perdere punti al Trodica.

