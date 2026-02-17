Il braccio di ferro Gigli | Dal Montefano una prova di maturità Buratti | Il Trodica non ha mai tirato in porta
Gigli critica il rendimento del Trodica dopo la sconfitta contro il Montefano, attribuendo il risultato a una prestazione deludente della sua squadra. La partita si è decisa su un tiro in porta, che ha portato al gol decisivo, lasciando i tifosi insoddisfatti. Buratti commenta che i suoi non sono riusciti a creare occasioni pericolose, evidenziando la mancanza di occasioni da rete. La squadra del Trodica, infatti, non ha mai impegnato seriamente il portiere avversario, secondo le analisi post-gara.
"Abbiamo fatto una gara scialba prendendo gol sull’unico tiro in porta, mi aspettavo di più dalla mia squadra". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, parla della sconfitta a Montefano. "Il gol – racconta – è nato da una grossa giocata di Ferretti e poi è stato bravo Palmucci a inserirsi e a calciare. Però non c’è stata una reazione, a parte 4-5 situazioni confusionali. Con questa testa non possiamo ambire a nulla, invece con quella di sette giorni prima possiamo vincere". Il tecnico si sofferma su un aspetto. "In casa contro il Montecchio abbiamo avuto la possibilità di segnare 4 gol mentre a Montefano non abbiamo fatto un tiro nello specchio della porta pur mettendo in campo una formazione offensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il braccio di ferro. "È un altro Montefano rispetto all’andata»: "Trodica, è uno scontro diretto da vincere»
Trodica affronta Montefano in una partita decisiva, perché la sconfitta dell’andata ha lasciato un segno.
I viola agganciano in classifica gli uomini di Buratti. Palmucci castiga il Trodica, Montefano terzo
Palmucci ha segnato il gol che ha permesso alla squadra di salire in classifica, facendo perdere punti al Trodica.
