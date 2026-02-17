il boss del brentford andrews saluta i giocatori dopo aver affermato che tutti volevano che le api perdessero lo scontro di fa cup

Keith Andrews, allenatore del Brentford, ha salutato i giocatori subito dopo aver dichiarato che molti tifosi speravano che la sua squadra perdesse contro il Macclesfield. La sua affermazione ha scatenato reazioni sui social, dove si discute intensamente delle sue parole. Andrews ha aggiunto che, secondo lui, l’intera community calcistica desiderava vedere i

La serie di FA Cup del Macclesfield si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Brentford in un Leasing.com Stadium gremito, ma il punteggio raccontava solo una parte della storia di un pareggio difficile per la squadra della Premier League. "È stato un test davvero duro. Sapevamo che sarebbe stato", ha ammesso in seguito il manager del Brentford. "Il Macclesfield gioca con un vero spirito e il modo in cui affrontano la partita hanno dato fiducia fin dall'ultimo turno.

