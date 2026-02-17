Il boss del Brentford Andrews saluta i giocatori dopo aver affermato che tutti volevano che le api perdessero lo scontro di FA Cup
Keith Andrews, allenatore del Brentford, ha salutato i giocatori subito dopo aver dichiarato che molti tifosi speravano che la sua squadra perdesse contro il Macclesfield. La sua affermazione ha scatenato reazioni sui social, dove si discute intensamente delle sue parole. Andrews ha aggiunto che, secondo lui, l’intera community calcistica desiderava vedere i
2026-02-17 00:42:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il boss del Brentford Keith Andrews ritiene che il mondo facesse il tifo per il Macclesfield nel quarto turno della FA Cup La serie di FA Cup del Macclesfield si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Brentford in un Leasing.com Stadium gremito, ma il punteggio raccontava solo una parte della storia di un pareggio difficile per la squadra della Premier League. “È stato un test davvero duro. Sapevamo che sarebbe stato”, ha ammesso in seguito il manager del Brentford. “Il Macclesfield gioca con un vero spirito e il modo in cui affrontano la partita hanno dato fiducia fin dall’ultimo turno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Esplosione a Calenzano, un anno fa la tragedia che costò la vita a 5 operai. «Ricordo il boato enorme, le finestra spalancate e lo choc dopo aver visto il fumo e le fiamme»
Un anno dopo l'esplosione a Calenzano, ricordiamo quel tragico evento che costò la vita a cinque operai.
Slot saluta i giocatori dopo la vittoria del Marsiglia ma ammette che la coerenza rimane un problema
Dopo la recente vittoria del Marsiglia, Slot ha rivolto un saluto ai giocatori, riconoscendo comunque che la coerenza resta una delle sfide principali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: ?? L’Arsenal impatta col Brentford: ora il City è più vicino, Madueke trascinatore ?; Le valutazioni dei giocatori dell’Arsenal contro il Brentford sono 4/10 scadenti poiché i Gunners perdono punti.
Pronostico Brentford-Arsenal: la storia è cancellataBrentford-Arsenal è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it
Il tecnico del Brentford, Keith Andrews in vista della sfida contro l'Arsenal ha espresso la sua stima nei confronti del collega Mikel Arteta alla stampa https://www.ukcalcio.com/2026/02/brentford-keith-andrews-stimo-molto-mikel-arteta-per-il-suo-stile-di-gioco-e- - facebook.com facebook
In @EmiratesFACup c'è una squadra di sesta divisione, il #Macclesfield @thesilkmen che dopo aver eliminato i detentori del #CrystalPalace quasi si ripetono stasera contro il @BrentfordFC. Alla fine l'allenatore dei vincitori è andato a complimentarsi con i dile x.com