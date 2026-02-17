Il Barcellona perde 2-1 a Girona scoppia il caso Var anche in Spagna e il Madrid di Arbeloa va in testa

Il Barcellona ha subito una sconfitta per 2-1 a Girona, a causa di un episodio controverso al VAR che ha acceso le polemiche. Durante la partita, l’arbitro ha convalidato un gol decisivo dopo un controllo video che ha sollevato dubbi tra i tifosi blaugrana. La decisione ha provocato discussioni sui social e ha acceso un acceso dibattito tra gli appassionati di calcio in Spagna. Nel frattempo, il Real Madrid di Arbeloa approfitta della situazione e si porta in testa alla classifica.

Il Barcellona perde a Girona, scoppia il caso Var anche in Spagna (e il Madrid di Arbeloa va in testa) Serata densa anche in Liga. Gol e polemiche. Il Barcellona sconfitto 2-1 a Girona e perde la testa della classifica. Ora al primo posto c'è il Real Madrid che è rinato dopo aver fatto accomodare Arbeloa sulla panchina che è stata di Xabi Alonso. Il Madrid ha due punti di vantaggio sui catalani. Che stasera prima hanno sbagliato un rigore con Yamal (qualcuno addirittura si chiede se fu vera gloria), poi sono andati in vantaggio con Cubarsi prima di farsi rimontare. La rete del pareggio è un regalo della ormai nota difesa di Flick.