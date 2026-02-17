IInspiration | tutti i dettagli sul loro ingresso in AEW

Inspiration, duo di wrestler femminili, ha fatto il loro debutto nella AEW, entrando nel roster ufficiale. La loro firma rappresenta una svolta importante per la federazione, che ora punta a rafforzare la divisione femminile con atlete provenienti da altri circuiti. Nelle ultime settimane, le due atlete hanno partecipato a diversi incontri di prova, dimostrando abilità e determinazione.

due protagoniste del wrestling femminile hanno consolidato una tappa significativa nel percorso della AEW, entrando ufficialmente nel roster All Elite Wrestling e chiudendo una lunga trattativa che ha accompagnato l’ingresso sul palcoscenico globale. l’annuncio arriva in una cornice di espansione strategica e conferma la stabilità contrattuale delle atlete coinvolte. le iinspiration hanno fatto il loro esordio come team durante l’evento house rules a brisbane, il 15 febbraio, la giornata successiva a aeW grand slam australia. subito hanno preso la parola per chiarire di far parte del roster AEW, segnando una transizione ufficiale dalla loro precedente esperienza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - IInspiration: tutti i dettagli sul loro ingresso in AEW AEW: The IInspiration sono All Elite, debutto a sorpresa a Brisbane Le IInspiration sono arrivate all’AEW a sorpresa, dopo aver annunciato il loro trasferimento. AEW: Le IInspiration/IIconics sono il nuovo colpo per la divisione femminile? Le ex WWE Women’s Tag Team Champion, note come The IIconics, potrebbero tornare in azione nella AEW. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Essere scortesi è molto più facile che essere educati. Per me chi è sempre gentile è una specie di supereroe, perché la vita è una casino per tutti. Marco Mengoni #frases #inspiration - facebook.com facebook